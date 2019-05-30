Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeye kayyım atanan kaymakam, 15 günlük maaşını istiyor /30 Mayıs 2019 09:06

Belediyeye kayyım atanan kaymakam, 15 günlük maaşını istiyor

15 günlük belediye başkanlığı vekâleti maaşının, banka hesabına yatmadığını öne süren Arıcan HDP’li belediyeden maaşının hesabına yatırılmasını istedi. Belediye içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle olumsuz yanıt verince Arıcan icra takibi başlattı.

SHABER3.COM

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seçim öncesinde belediyeyi yöneten kayyım da olan kaymakam, 15-31 Mart tarihleri arasındaki 15 günlük belediye başkan vekilliği maaşının ödenmediğini öne sürerek, belediye hakkında icra takibi başlattı. Kayyımın belediyeden aylık yaklaşık 13 bin 500 TL maaş aldığı da ortaya çıktı. 

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, ilçe belediyesini de İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyım olarak yönetiyordu. Seçimlerde HDP’li eşbaşkan adaylar, belediye başkanlığını kazandı. Kayyımın da belediyedeki atanmış görevi sona erdi. Kaymakamlık görevini yürütmeye devam eden Faik Arıcan, 15-31 Mart tarihleri arasında kalan 15 günlük belediye başkanlığı vekaleti maaşının, banka hesabına yatmadığını öne sürerek, bir yazıyla HDP’li belediyeden maaşının ivedi olarak hesabına yatırılmasını istedi. 

Arıca’nın bu talebini değerlendiren belediye yönetimi, 15 günlük maaşı yatıramayacaklarını bildirdi. HDP’li Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ tarafından Arıcan’a gönderilen cevabi yazıda, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve mali kaynakların yetersizliği nedeniyle, 15 günlük maaşın yatırılamayacağı bildirildi. 

Bunun üzerine kayyım Arıcan, ikinci bir girişimle, belediyeyi icraya verdi. Avukatı aracılığıyla Cizre İcra Dairesi’ne başvuran Arıcan, İcra Müdürlüğü aracılığıyla bir kez daha maaşını istedi. Kayyım Arıcan, 15 günlük maaşının 6 bin 744,84 TL olduğunu, faziyle birlikte alacağının 6 bin 825,32 TL’ye ulaştığını belirterek, ödenmesini talep etti. Böylelikle kayyım Arıcan’ın belediye başkan vekilliği dönemdeki maaşının da yaklaşık 13 bin 500 TL olduğu da ortaya çıkmış oldu. 

Arıcan’nın kayyım olduğu dönemde, Cizre Belediyesi’nin 2 yol ve Cumhuriyet Meydanı’nın da aralarında bulunduğu bir çok mal varlığını Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına devrettiği ortaya çıkmış, kayyım yönetiminde belediyenin 220 milyon 793 bin TL borçandırıldığı da anlaşılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediyeye kayyım atanan kaymakam, 15 günlük maaşını... Sonraki Haber >>

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:25:28