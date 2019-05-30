Belediyeye kayyım atanan kaymakam, 15 günlük maaşını istiyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seçim öncesinde belediyeyi yöneten kayyım da olan kaymakam, 15-31 Mart tarihleri arasındaki 15 günlük belediye başkan vekilliği maaşının ödenmediğini öne sürerek, belediye hakkında icra takibi başlattı. Kayyımın belediyeden aylık yaklaşık 13 bin 500 TL maaş aldığı da ortaya çıktı.





Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, ilçe belediyesini de İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyım olarak yönetiyordu. Seçimlerde HDP’li eşbaşkan adaylar, belediye başkanlığını kazandı. Kayyımın da belediyedeki atanmış görevi sona erdi. Kaymakamlık görevini yürütmeye devam eden Faik Arıcan, 15-31 Mart tarihleri arasında kalan 15 günlük belediye başkanlığı vekaleti maaşının, banka hesabına yatmadığını öne sürerek, bir yazıyla HDP’li belediyeden maaşının ivedi olarak hesabına yatırılmasını istedi.





Arıca’nın bu talebini değerlendiren belediye yönetimi, 15 günlük maaşı yatıramayacaklarını bildirdi. HDP’li Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ tarafından Arıcan’a gönderilen cevabi yazıda, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve mali kaynakların yetersizliği nedeniyle, 15 günlük maaşın yatırılamayacağı bildirildi.





Bunun üzerine kayyım Arıcan, ikinci bir girişimle, belediyeyi icraya verdi. Avukatı aracılığıyla Cizre İcra Dairesi’ne başvuran Arıcan, İcra Müdürlüğü aracılığıyla bir kez daha maaşını istedi. Kayyım Arıcan, 15 günlük maaşının 6 bin 744,84 TL olduğunu, faziyle birlikte alacağının 6 bin 825,32 TL’ye ulaştığını belirterek, ödenmesini talep etti. Böylelikle kayyım Arıcan’ın belediye başkan vekilliği dönemdeki maaşının da yaklaşık 13 bin 500 TL olduğu da ortaya çıkmış oldu.





Arıcan’nın kayyım olduğu dönemde, Cizre Belediyesi’nin 2 yol ve Cumhuriyet Meydanı’nın da aralarında bulunduğu bir çok mal varlığını Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına devrettiği ortaya çıkmış, kayyım yönetiminde belediyenin 220 milyon 793 bin TL borçandırıldığı da anlaşılmıştı.