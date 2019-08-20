Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeler parayı kesince krize giren havuzcular işçi çıkartmaya devam ediyor /20 Ağustos 2019 09:37

Belediyeler parayı kesince krize giren havuzcular işçi çıkartmaya devam ediyor

AKP medyasında toplu işten çıkarmalar yaşanıyor. TürkMedya Grubu'na bağlı Star, Akşam, Güneş gazeteleriyle 24 TV'de çok sayıda kişinin işine son verildi.

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Düşük tirajları nedeniyle zarar eden gazeteler çareyi tenkisatta bulurken, ekonomik krizin bu medyayı elinde bulunduran şirketler üzerindeki etkileri de her geçen gün daha derinden hissediliyor.

Giderek büyük bir mali yüke dönüşen gazete ve TV'leri fonlamakta zorlanan şirketler, toplu işten çıkarmalarla palyatif çözümler üretiyor.

OdaTV'nin haberine göre, işten çıkarılanlar arasında, 24 TV’nin iki tanınan ekran yüzü Zeliha Saraç ve Ersoy Dede’nin yanı sıra gece editörü Muhammet Özcan, gece moderatörü Serkan Bayan ve şef yönetmen Murat Karahan da var.

İşten çıkarmalar sadece haber odası ile sınırlı kalmadı. TürkMedya bünyesinde çalışan 130 kişi daha matbaadaki görevine son verildi. Grubun gündeminde matbaanın kapatılması da var. 

Maaşları ödemekte zorlanan şirket, belli bir seviye üzerinde maaş alan çalışanların da sadece yarı maaşlarını ödedi. 

TürkMedya’da yaşanan bu krizin, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmesiyle ilgisi bulunduğu belirtiliyor. Medya grubunun AKP döneminde reklam geliri adı altında desteklendiği ileri sürülüyor.

 
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