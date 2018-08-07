Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeler battı... Hazine tahsilat yapamıyor /07 Ağustos 2018 10:14

Belediyeler battı... Hazine tahsilat yapamıyor

Hazine Müsteşarlığı, 30 Haziran itibarıyla belediyelerden toplam 11 milyar 407 milyon lira alacağının bulunduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Hazine Müsteşarlığı'nın son açıkladığı verilere göre, 30 Haziran itibarıyla belediyelerden toplam 11 milyar 407 milyon lira alacağı bulunuyor. Bu rakamda en büyük pay 6 milyar 39 milyon lirayla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu "Türkiye'nin en borçlu belediye başkanı" unvanına sahip. Tek başına en çok borçlu ikinci belediye ise Adana Büyükşehir Belediyesi.

VADESİ GELDİ AMA ÖDENMEDİ

Alacak stoku verilerine göre, Hazine'nin 30 Haziran itibarıyla özel ve kamu kuruluşlarından 17 milyar 531 milyon lira alacağı bulunuyor. Çoğunluğu mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) ait olan alacakların 3 milyar 989 milyon lirasının vadesi geçmiş durumda.

Hazine alacaklarının 11 milyar 407 milyon lirası mahalli idarelerden kaynaklanıyor. Mahalli İdareler'in toplam borcun 3 milyar 60 milyon lirasını vadesi geldiği halde henüz ödemediği görülüyor. Belediyeler içinde 6 milyar 39 milyon liralık borçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer alıyor. Üstelik bu borcun 3 milyar TL'lik dilimi vadesi dolduğu halde ödenmedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ise Hazine'ye 1 milyar lirayı aşkın borcu var ve borcun 50 milyon 779 bin lirasının vadesi geçmiş durumda. Diğer yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) de Hazine'ye 118 milyon 371 bin lira borçlu. ASKİ, vadesi geldiği halde 4 milyon 154 bin lirayı ödememiş. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ise toplam borcu 405 milyon 389 bin lirayı buluyor. Borcun 3 milyon 513 bin lirası vadesi geldiği halde ödenmedi.

KİT'LERİN BORCU 3 MİLYARI AŞIYOR

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Elektrik Üretim AŞ. (EÜAŞ), TC Devlet Demiryolları (TCDD) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Hazine'ye toplam 3 milyar 83 milyon lira borçlu. Borcun 2 milyar 143 milyon lirası TCDD'ye ait. TCDD borcunun 929 milyon liralık vadesi gelmiş olan kısmını ödememiş durumda. Finansal kuruluşların ise Hazine'ye 1 milyar 423 milyon lira borcu var. Hazine alacaklarının 1 milyar 145 milyon lirası Türkiye Kalkınma Bankası'na ait. Halk Bankası'nın Hazine'ye 262 milyon lira, Vakıflar Bankası'nın 15 milyon 845 bin lira borcu var. Merkezi Yönetim'den alacaklar 1 milyar 608 milyon lira olurken, 998 milyon lirası Müflis Türkiye İmar Bankası İflas Masası'na ait, 602.5 milyon lirası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 7.7 milyon lirası ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na ait.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediyeler battı... Hazine tahsilat yapamıyor Sonraki Haber >>

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!

Olup bitenlere bizim açımızdan bakmamız lazım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:29