Belediyeden Taksim'e 24 saksı müjdesi(!)

Belediyeden yapılan açıklamada inşaat çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi'nde daha önce kesilen onlarca ağacın yerine yapılacak çevre düzenlemeleri duyuruldu.







İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından İstiklal Caddesi'nin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlandığı öne sürülen proje kapsamında, bin 350 metrelik tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirilecek. Bu kapsamda, İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'na bağlandığı noktaya da 8 saksı ağaç konulacak.





Belediye dört farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılarla, tarihi caddenin yeşillendirileceğini ve kimliksizleştirilen caddenin estetik bir görünüme kavuşturulmasının planlandığını savundu.





Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı'nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek.