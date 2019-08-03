Samanyolu Haber /Gündem / ‘Belediyede çalışmıyorum özel bürom var’ demişti, SGK kaydı ortaya çıktı /03 Ağustos 2019 10:00

‘Belediyede çalışmıyorum özel bürom var’ demişti, SGK kaydı ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP’li Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Taylan Sayan’ın Ağrı Belediyesi’nde hukuk işleri müdür vekilliği görevinde bulunduğuna dair SGK kaydını paylaştı.

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İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabından, AKP’li Sayan’ın, yeğenini belediyede işe aldığını ve özel kalem görevine getirdiğini ileri sürmüştü. Sayan ise yeğeninin üniversite mezunu olduğunu, sıradan bir işçi olarak belediye çalıştığını iddia etmişti.

AKP’li Başkan Sayan, Saymaz’ın iddialarını ispatlaması gerektiğini belirterek, “senin gibi iftiracılarla işim olmaz” ifadelerini kullanmıştı. Ağrı Belediyesi’ni arayarak özel kalemle görüşmek istediğini söyleyen gazeteci Saymaz, özel kalemin ismini sorduğunda “İbrahim Sayan” yanıtını aldığını belirtmişti.

SGK KAYDI ÇIKTI
İsmail Saymaz, bu yaşananlar üzerine kendisine ulaşan Savcı Sayan’ın avukatı Taylan Sayan’ın da AKP’li Başkan Sayan’ın yeğeni olduğunu ve Ağrı Belediyesi’nde çalıştığını belirtmişti. Saymaz Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Avukat Taylan Sayan’ın “Belediyede çalışmıyorum” dediğini ifade etti. Bunun üzerine SGK kayıtlarına bakan İsmail Saymaz, Taylan Sayan’ın 18 Haziran’da avukat meslek koduyla Ağrı Belediyesi’nde işe alındığını açıkladı.


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