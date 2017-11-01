Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Gökçek'i Gökçek belediyeyi sildi /01 Kasım 2017 18:26

Belediye Gökçek'i Gökçek belediyeyi sildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 28 Ekim'de istifa eden Melih Gökçek aktif şekilde kullandığı Twitter hesabının bilgilerini güncelleyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni sildi. Gökçek’in ismi belediye sitesinden de kaldırıldı.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 28 Ekim’de istifa ettirilen Melih Gökçek, aktif olarak kullandığı Twitter hesabındaki profil bilgilerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni sildi. 

Gökçek’in bilgilerinin konum kısmında Ankara Büyükşehir Belediyesi yer alırken, internet sitesi kısmında da belediyenin sitesindeki özgeçmişinin linki bulunuyordu. Melih Gökçek istifasının ardından mevcut bilgileri bir süre kaldırmamıştı.

SİTEDEN DE KALDIRILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.ankara.bel.tr/ adresli internet sitesindeki “Belediye Başkanımız İ. Melih Gökçek” kısmı da kaldırıldı. Sitedeki kısımda Gökçek’in özgeçmişi, fotoğraf albümü, kişisel internet sitesi ile Twitter hesabı gibi bilgiler bulunuyordu. Kullanıcılar bu kısımdan Melih Gökçek’e mesaj da gönderebiliyordu.









Sol portal
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediye Gökçek'i Gökçek belediyeyi sildi Sonraki Haber >>

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:38:53