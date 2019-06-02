Samanyolu Haber /Gündem / Belediye borçlarına seçim piyangosu vurdu /02 Haziran 2019 10:41

Belediye borçlarına seçim piyangosu vurdu

Her seçimde belediyelere bütçeden sağlanan kaynak dopingi İstanbul seçiminde de unutulmadı. Belediyelerden ekime kadar SGK dışında hiçbir borç kesintisi olmayacak.

SHABER3.COM

Her seçimde belediyelere bütçeden sağlanan kaynak dopingi İstanbul seçimlerinde de unutulmadı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, belediye ve bağlı kuruluşların bütçe paylarından ekim ayına kadar SGK dışında hiçbir borç için kesinti olmayacak.

Vatandaştan toplanan vergi ve gelirleri özellikle seçim dönemlerinde bol keseden harcayan borçlu belediyelere yine af gibi seçim desteği geldi. Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan yeni karara göre, belediye ve bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık bütçe paylarından Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında SGK borçları dışında hiçbir borç için kesinti yapılamayacak.

TÜM BELEDİYELERİ KAPSIYOR

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, ülke genelindeki tüm büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak paraların tamamını önümüzdeki dört ay boyunca rahatlıkla kullanabilecekler. SGK borcu olan belediyelerin paylarından ise yüzde 25 ve yüzde 40 olarak belirlenen kesintiler devam edecek.

Karar, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini değil tüm belediyelerle bu belediyelere bağlı şehir içi ulaşım, su, kanalizasyon ve benzeri şirketlerin borçlarını kapsıyor. Karar sayesinde, özellikle seçim öncesinde seçmenin gözünü boyamaya yönelik bol keseden harcama yapıp borçlanan belediyeler birikmiş borçlarına kesilecek paraları da yeni harcamalarına kullanabilecekler.

Borçlu belediyeleri seçim dönemlerinde para yönünden rahatlatmaya yönelik bu tür kararlar 2014 yılından bu yana tam 11 defa yayımlanmıştı.

Dün yayımlanan kararla bu sayı 12'ye çıktı. Daha önce bu tür belediye borçlarından kesinti yapılmasını önleyen düzenlemeler 2014 yılında yapılan yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2015'te yapılan genel ve erken genel seçimler, 2017 referandumu, 2018 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 2019 yerel seçimler öncesinde de 11 kez yapılmıştı.
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