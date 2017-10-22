Belediye Başkanları krizini çözemeyen AKP'nin bir krizi daha oldu..

İl ve ilçe başkanlıkları, belediye başkanlarında ‘değişim’ süreci başlatan AKP’de henüz istifası istenen 3 belediye başkanıyla ilgili kriz çözülemezken, partiyi kasım ayında bir seçim sınavı daha bekliyor. TBMM İçtüzüğü gereği Kasım ayında TBMM Başkanlığı, TBMM Başkanlık Divanı, komisyon başkanlıkları ve grup başkanvekillikleri için seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, olağanüstü kongrede genel başkan seçilmesinin ardından partide başlattığı değişim sürecinin TBMM’deki seçimlere de yansıması bekleniyor.





TBMM Başkanlığı için seçim takviminin 12 Kasım’da başlaması planlanıyor. Parti içinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın devam edeceği yönündeki beklentinin son günlerde değiştiği, Erdoğan’ın bir sürpriz yapabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Parti yöneticilerinin, “İsmail Kahraman, eğer devam etmek isterse yeniden seçilir” açıklamalarına dikkat çekilirken, Erdoğan’ın ciddi sağlık sorunları geçiren ve damadıyla ilgili FETÖ iddiaları olan Kahraman’ın dinlenmesini isteyebileceği konuşuluyor. Kahraman’ın ‘kendi isteğiyle aday olmayacağı’nı açıklayarak rencide edilmeden değişimin sağlanabileceği söylenmekle birlikte Kahraman’ın yeniden seçilmeyi çok istediği, bunu da parti yöneticilerine ilettiği kaydediliyor. TBMM Başkanı olmak isteyen bazı isimlerin, bizzat Erdoğan ile görüşerek taleplerini doğrudan kendisine söyledikleri kaydediliyor.





Kulis ve şikâyet başladı





Kabine değişikliğinde hayal kırıklığına uğrayan ve kendi illerinden bir milletvekilinin divanda yer almasını isteyen çok sayıda milletvekili, bunun için kulis yürütüyor. AKP’nin 5 grup başkanvekilinin de en az 2’sinin değişebileceği kaydediliyor. Burada da parti içinde çekişmenin yaşandığına dikkat çekiliyor. Bir milletvekilinin, grup başkanvekillerinin genel kurul salonunda olmadığını gösteren bir fotoğrafı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a vererek şikâyet etmesi, bu çekişmenin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, bu fotoğraf üzerine MYK’de grup başkanvekillerine sitem etmiş, grup başkanvekilleri de kendilerini savunmuştu. Başbakan Binali Yıldırım da, 2 ve 3 dönemdir milletvekili olanların listesini istedi. Erdoğan ve Yıldırım’ın 2019 yılında aday yapılmayacak bazı milletvekillerini komisyon başkanlıklarına getirebileceği kaydediliyor.