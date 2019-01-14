Samanyolu Haber /Dünya / Belediye başkanı sahnede bıçaklandı /14 Ocak 2019 13:39

Belediye başkanı sahnede bıçaklandı

Polonya'nın Gdansk kentinin belediye başkanı, ülkenin en büyük bağış etkinliğinde sahnedeyken uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

53 yaşındaki Belediye Başkanı Pawel Adamowicz olay yerinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Sabıkası olduğu belirtilen 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Saldırganın, bağırarak Adamowicz'in eski partisinin öncülüğündeki bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapse atıldığını söylediği belirtildi.

'ADAMOWİCZ ÖLDÜ'

Saldırı, yüzlerce kişinin katıldığı geleneksel bir bağış konseri sırasında düzenlendi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan saldırganın "Adamowicz öldü" diye bağırdığı ve hapishanede işkence gördüğünü söylediği duyuluyor.

Polonya medyası, saldırganın sahneye gazeteci kartıyla girdiğini duyururken, bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Adamowicz'in Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk'ın belediye başkanlığını 20 yıldır yapan ve iyi tanınan bir siyasi olduğu belirtiliyor.

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Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

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