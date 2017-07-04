Belçika'dan Diyanet İşlerine şok karar...

BAKAN Homans açıklamasında, “Beringen’deki Fatih Camisi’nin kasıtlı olarak bazı toplumlara ibadet izni vermediği ve farklı toplumların bireylerini birbirine karşı kışkırttığı ortaya çıkmıştır. Özellikle ‘Gülen hareketi’ destekçileri hedef alınmaktadır. ‘Gülen hareketi’ bizim ülkemizde huzur bozucu ve aşırıcı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır” dedi. Caminin tanınırlığının kaldırılması, Belçika bölgesel yönetimi tarafından maddi desteğin kesilmesi anlamına geliyor.





CAMİ YÖNETİMİ MEKTUP YAZMIŞTI





Fatih Camisi’nin tanınırlığının kaldırılmasına ilişkin süreç nisan ayında başlatılmıştı. Sürecin resmi olarak başlatılmasının ardından cami yönetimi tepki göstermiş, Flaman Bakan Homans’a konuya ilişkin açıklayıcı mektup göndermişti. Homans, cami yönetiminin mektubunu kabul etmediğini bildirdi.















