Samanyolu Haber
Belçika'da terör alarmı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
Belçika'da terör alarmı
/
23 Mart 2017 16:37
Belçika'da terör alarmı
Belçika'da bir araç alışveriş merkezine girmeye çalıştı. Şüpheli kişi gözaltına alındı
SHABER3.COM
Belçika'nın Antwerp kentinde yüksek hızla alışveriş mağazalarının bulunduğu sokağa aracıyla girmeye çalışan bir kişi engellendi.
Belçikalı yetkililer saldırı girişiminde bulunan şüpheliyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Londra saldırısıyla bağlantılı 7 kişi gözaltında
<< Önceki Haber
Belçika'da terör alarmı
Sonraki Haber >>
Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * “Âşık-ı...
Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Hayata mal olmayan, amel ve aksiyona dönüşmeyen...
Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be
Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be
TSK içinde Kemalist Kalkışma soruşturması açılmış....
15 Temmuz darbe girişi ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, “Kemalist Kalkışma” soruşturması...
Seçim yasakları başlıyor..'Tarafsız cumhurbaşkanı’ hariç
Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili yarın başlayacak...
Fethullah Gülen Hocaefendi hizmet gönüllülerine önemli mesaj
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Hayata mal olmayan, amel ve aksiyona dönüşmeyen...
Mısır'da peş peşe patlamalar
Mısır'da iki Kıpti Kilisesinde peş peşe patlamalar meydana geldi
Sinan Oğan’a flaş suikast iddiası
MHP'den ihraç Sinan Oğan, Samsun'un Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında, kalabalık arasında...
Önce başkanlık sonra eyalet sistemi
Anayasa değişiklik çalışmaları ekibinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü...
Yoğurttaki kanser iddialarına yeni açıklama
Hazır yoğurtların kansere neden olduğu iddialarına ilişkin konuşan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı...
İşte 'kontrollü darbe'nin ispatı olan fotoğraf...
Tayyip Erdoğan 24 TV ve 360 TV'nin ortak canlı yayınında soruları cevapladı. Erdoğan, torununa...
Hulusi Akar, çerez yiyip filtre kahve içerek darbeyi engellemiş
Akıncı Üssü iddianamesine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın esir alınmasına dair çok ilginç...
Tweet
Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan’a suikast iddiası
Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...
Mısır’da çifte patlama…
Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?
Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti
Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor
Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor
Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be
Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dışarıdaki Gazeteciler, İçeridekiler için yürüdü
MİT'in ByLock açmazı
Rusya ve İran'dan ortak bildiri
Türkiye nereye doğru gidiyor?
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
09:39:34