Belçika'da silahlı saldırı

Belçika'nın Liège şehrinde bir kişi "Allahu ebkber" diye bağırıp polis memurlarına ateş açtı.





Yerel saatle 10.30'da gerçekleşen saldırıda iki polis hayatını kaybetti.





İtfaiyecilerin verdiği bilgiye göre olay sırasında orada bulunan üçüncü bir polis memuru da saldırganı durdurmaya çalışırken yaralandı.





Belçika medyası, iki polis dışında yoldan geçen bir kişinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.





Avroy Caddesi'nde bulunan bir liseye sığınan saldırgan, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan bir kadını rehin alıp 6'ncı kata saklandı. Çok sayıda güvenlik ekibiyle yapılan müdahalede saldırganın ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.