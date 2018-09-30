Samanyolu Haber /Dünya / Belçika Google Maps'i mahkemeye veriyor /30 Eylül 2018 10:34

Belçika Google Maps'i mahkemeye veriyor

Belçika Savunma Bakanlığı Amerikan teknoloji devi Alphabet'e bağlı Google firmasına dava açmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Belçika'dan yapılan açıklamada, ısrarla istemelerine rağmen Google'ın harita uygulamalarındaki uydu fotoğraflarında hava üstlerinin ve nükleer santrallerini buzlamadığı belirtildi.

Belçika Savunma Bakanlığı sözcüsü, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken "Savunma Bakanlığı Google'ı dava edecek" dedi.

Amerikalı firmanın Belçika sözcüsü Michiel Sallaets, dava edilecekleri haberinin ardından "Belçika Savunma Bakanlığının dava etme kararı utanç verici bir durum. Onlarla iki yılı aşkın süredir bu konuda yakın bir şekilde çalışıyoruz. Haritalarımızda istenilen yerlerdeki değişiklikleri yapıyoruz." dedi.
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