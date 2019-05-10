Samanyolu Haber /Gündem / Belçika’da Türk kökenli aday 'ülkücü paylaşımı' nedeniyle partisinden ihraç edildi /10 Mayıs 2019 15:10

Belçika’da Türk kökenli aday 'ülkücü paylaşımı' nedeniyle partisinden ihraç edildi

Belçika’da milletvekili adayı Yasin Gül 'ülkücü paylaşımı' nedeniyle partisinden ihraç edildi

SHABER3.COM

Belçika'nın Flaman kesiminde yapılacak parlamento seçimlerinde Hristiyan Demokrat Parti (CD & V) Limburg adayı olan Yasin Gül, "aşırı sağcı ve milliyetçi Bozkurtlara sempati duyduğu" gerekçesiyle partisinden ihraç edildi.

Daha önce Flaman Yeşil Sol Parti'de (Groen) politika yapan 34 yaşındaki Gül, sosyal medyada Bozkurt işareti yaptığı görüntülerin ortaya çıkması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Yasin Gül, tepkiler üzerine, "Ülkücü kesimle bağlarını kopardığını" açıkladı. Yeşil Sol Parti'nin Heusedn - Zolder kentindeki lideri olan Gül, Flaman bölgesinde 26 Mayıs'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesi sürpriz bir kararla Hıristiyan Demokrat Parti'ye geçti.

Belçika medyasına göre, bu kararda liste tartışması etkili oldu. Türkiye kökenli göçmenlerin desteğini hedefleyen CD & V, Yeşillerin aksine milletvekili aday listesinde Gül'e seçilebilecek bir sıradan yer verdi.

Ancak, sosyal medyada yayınlanan yeni görüntüler, Türkiye kökenli politikacının yeniden tartışılmasına neden oldu.

Aralık 2017'de çekilen görüntülerde, "Dünyada Türk'ün bayrağı her yerde dalgalanıncaya kadar bu davada mücadelemiz devam edecek" diyerek, "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını çalıyor. Bozkurt işareti yapan grup, birlikte şarkıyı söylüyor.

CD & V'den yapılan açıklamada, bu görüntülerin kendileri için tam bir sürpriz olduğu belirtilerek, Gül'ün davranışının, "ilke ve değerlerine aykırı olduğu" vurgulandı.

'Ülkücülerle ilişkisini reddetti'
CD & V yönetimi, Yeşil Sol'dan ayrılıp partilerine geçmek istediği sırada kendisiyle yapılan görüşmelerde Gül'e, Ülkücü kesimler bağı olup olmadığının kesin bir dille sorulduğunu açıkladı.

Açıklamada, Yasin Gül'ün, bu ilişkiyi resmi olarak açık bir şekilde reddettiği belirtilerek, ortaya çıkan bu görüntüler nedeniyle, Yasin Gül ile çalışmanın artık mümkün olmadığı vurgulandı.

Yeni Flaman İttifakı Partisi'nin (NV & A) Limburg'daki liste başı adayı olan eski bakan Zühal Demir, CD & V'nin, Gül'ün ülkücü geçmişini bildiği halde onu aday yaptığını savundu.

Demir, De Standaard gazetesine yaptığı açıklamada, "yakalanana kadar devam et' anlayışında oldukları için Gül'ün adaylığına göz yumduklarını öne sürdü.

Yasin Gül ise, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Feraset sahibi bir millet olarak hiçbir aşırıcılığa gitmeden ve aklıselim davranarak, bizlerin videolarını kendi şahsi siyasi çıkarları uğruna basına peşkeş çekenleri, 26 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde siyaset arenasından silmeliyiz" dedi.

Gül, CD & V listesinde 5.sıradan adaylığının "bütün olumsuzluklara ve hileler dolu oyunlara rağmen devam ettiğini" söyledi.
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