Samanyolu Haber /Gündem / Belçika Başbakanı istifa ediyor /18 Aralık 2018 22:49

Belçika Başbakanı istifa ediyor

Belçika'da hükümet krizi aşılamadı Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldı

SHABER3.COM

Belçika Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldığını, dilekçesini 'hemen' Kral'a sunacağını duyurdu.
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