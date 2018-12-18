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Belçika Başbakanı istifa ediyor
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Belçika Başbakanı istifa ediyor
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18 Aralık 2018 22:49
Belçika Başbakanı istifa ediyor
Belçika'da hükümet krizi aşılamadı Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldı
SHABER3.COM
Belçika Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldığını, dilekçesini 'hemen' Kral'a sunacağını duyurdu.
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