Beklenen oldu, kazan kaldıran AKP teşkilatı komple görevden alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki AKP ilçe örgütü, belediye başkan adaylığı için görevinden bir süre önce istifa eden Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'in aday gösterilmeyeceği söylentileri üzerine ayaklandı.







Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, AKP Genel Merkezi, parti disiplini ve genel politikalarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Seydişehir İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı.







Teşkilatla ilgili yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtilirken, görevden alınan AKP Seydişehir İlçe Teşkilatı üyelerinin bu karar üzerine eski ilçe başkanlarını bağımsız aday olarak seçimlere sokmak için harekete geçtikleri kaydedildi.





İlçe belediye başkan adayının Genel Merkez tarafından belirlendiğini savunan partililer protesto eylemi yaparak, "Bu durum teşkilatları yok sayarak ‘ben yaptım oldu' mantığından başka bir şey değildir. Karar gözden geçirilsin yoksa tüm teşkilat olarak istifa edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.