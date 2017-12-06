Beklenen Kudüs açıklamasını yaptı...

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıkladı.

Donald Trump bu adımı "gecikmiş bir karar" olarak nitelendirdi ve "Sorunlarımızı başarısız olmuş stratejileri yineleyerek aşamayız" dedi. "Kudüs sadece üç büyük dinin kalbi değildir" diye konuşan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda dünyanın en başarılı demokrasilerinden birisinin de merkezidir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte barış içinde yaşayıp özgürce ibadet ettiği bir yerdir."

Trump aynı zamanda "Bu adımımız Orta Doğu barış süreci konusundaki kararlılığımızdan bir geri adım değildir" dedi.





TRUMP KABİNESİNİ BİLGİLENDİRDİ





ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs kararı konusunda kabinesini bilgilendirdi. Trump, Kudüs'le ilgili kararının çoktan alınması gereken bir karar olduğunu söyledi.





Üç üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın bugünkü Kudüs açıklamasıyla ilgili olarak basın mensuplarına telekonferans yoluyla değerlendirmelerde bulundu.





Adları açıklanmayan üst düzey yetkililerden ilki, "Başkan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan edecek. Başkan ayrıca Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması hazırlıklarına başlaması talimatı verdiğini de açıklayacak. Ancak bu, taşınmanın hemen yarın olacağı anlamına gelmiyor, zaten pratikte de elçiliği hemen taşımak mümkün değil." açıklamasını yaptı.