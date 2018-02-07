Bekir Bozdağ’a barodan KHK soruşturması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL ve KHK’ler nedeniyle üyesi olduğu Yozgat Barosu ile karşı karşıya geldi. Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’lerin avukatlık meslek kuralları ve etiği ile uyuşmadığı gerekçesiyle şikâyet edilen Bozdağ’ı disipline sevk ederek hakkında soruşturma başlattı.





15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ilan edilmesi sürecinde Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ, imzaladığı 667 ve 668 sayılı KHK’ler nedeniyle avukat kaydının bulunduğu Yozgat Barosu’na şikâyet edildi. Avukat İsmail Sami Çakmak, Bozdağ’ı 12 Kasım 2016’da imzaladığı KHK’lerin avukatlık mesleğine telafisi mümkün olmayan darbeler vurduğunu belirterek şikâyet etti. Ancak baro yönetimi şikâyetleri görmezden gelse de Çakmak’ın ısralı mücadelesi ile geçen 1 yılın ardından Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.





KHK’lerin altında Bozdağ’ın da imzası olduğunu hatırlatan Çakmak dilekçesinde, “Savunma mesleğine ve savunmanın kapsamına yönelik kısıtlamaların, el atmaların gerçekleştirilmesinde bir avukatın rol alması, üstelik etkili ve yetkili bir biçimde rol alması düşünülemez ve kabul edilemez. Avukatlığın en temel ilkelerinden biri ve olmazsa olmazı, avukatlık onurunu düzen ve gelenekleri ile itibarını korumak, mesleğin amaç ve gereklerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Bozdağ’ın baro levhasına kaydının devamı, hukuka ve yasaya aykırılıklara, KHK içerik ve hükümlerine baronun önceden izin vermekte, göz yummakta olduğu sonucuna yol açacaktır” ifadelerini kullandı.





1 yıllık mücadele





Bozdağ’ın adının baro levhasından isminin silinmesini isteyen Çakmak, Kasım 2016’daki dilekçesine aylarca baro yönetiminden yanıt alamadı. Bozdağ’a karşı hukuk mücadelesinde kararlı olan Çakmak, dilekçesinin virgülüne dahi dokunmadan 30 Kasım 2017’de yineledi. Baroya Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ndeki “Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikâyet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır” hükmünü hatırlatan Çakmak, KHK’lerin avukatlık mesleğine darbe olduğunu belirterek Yozgat Barosu’ndan soruşturma başlatarak Bozdağ’ın meslekten çıkarılmasını talep etti.





TBB’ye de şikâyet





Ocak 2018’e kadar şikâyetine yanıt alamayan Çakmak, 24 Ocak’ta Yozgat Baro yönetimini de Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) şikâyet etti. Kendisine 1 yıl içinde yanıt verilmemesinin kanuna aykırı olduğunu belirten Çakmak, Bozdağ’ın meslekten çıkarılması ve baro yönetimine de disiplin cezası verilmesini istedi. Çakmak, Bozdağ hakkındaki başvurusuna 450 gün sonra yanıt aldı. Yozgat Barosu’nun, yasal sınır 1 yıl dolmadan 16 Kasım 2017’de Hükümet Sözcüsü Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdiği ortaya çıktı.





Yönetmeliğe göre, Avukatlık Kanunu’na ve meslek kurallarına aykırı davranışların disiplin kovuşturmasını gerektirdiğinden işletilen süreçte Bozdağ için disiplin kurulu ilk evrak üzerinde inceleme yapacak. Kanuna göre Bozdağ’ın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, inceleme duruşmalı olarak yapılabilecek. Mesleğin onuruna aykırı davranışları nedeniyle şikâyeti inceleyecek disiplin kurulu, Bozdağ’a mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiği anlamına gelen uyarı cezasından başlayarak, mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının bildiren ‘kınama’ cezası, 10 bin liradan 150 bin liraya kadar para cezası, işten çıkarma, meslekten çıkarma maddesi kapsamında da avukatın adının baro levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılması hükümlerinden birini Bozdağ için işletecek.