Boydak: 'Ailemizde gözaltına alınmayan yok, yaşadığımız toplu kıyım'

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Memduh ve Şükrü Boydak kardeşler ile tutuksuz Bekir, İlyas, Erol ve Mustafa Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan hazır bulundu.







Boydak Holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada ilk olarak, Halit Bayhan, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ’ın savunmaları alınırken bu kişiler beraatlerini istedi.





‘SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇU İŞLEMEDİM’





İddianamede, hakkındaki suçlamaların çoğunun Kayseri’de gerçekleştiğinin belirtildiğini fakat kendisinin İstanbul’da yaşadığını dile getiren Bekir Boydak, “Asla silahlı terör örgütü üyeliği suçu işlemedim. Hayatım boyunca Sıtkı Baş ismini ne tanıdım ne de gördüm. Sıtkı Baş ismini sadece iddianamede gördüm. Sıtkı Baş’tan talimat almadım” dedi. Boydak soy ismini taşıdığı için cezalandırılmaya çalıştığını söyleyen Bekir Boydak, “Örgüt içinde ne bir yönetici ne de üye tanırım. Kimseden talimat almadım. 2005 yılında iddia edilen Pensilvanya ziyaretini hatırlamıyorum. Amerika’ya 4-5 kez gittim. Bunların birçoğu iş amaçlı ticari ziyaretlerimdi. Birinde de çocuklarımı Disneyland’a gezdirmeye götürdüm. Pensilvanya’ya gittiğimi söyleyen kişi doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor bilemiyorum. Çünkü 13 yıl öncesi yapıldığı iddia edilen bir ziyareti hatırlamam mümkün değil. Ticari olarak yaptığım bu yurt dışı çıkışlarımda Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar gitmediğim ülke yok. Soy ismim Boydak olduğu için cezalandırılmaya çalışıldığımı düşünüyorum. Hayatımda bir kez dahi cemaat toplantılarına katılmadım'' diye konuştu.





Boydak Holding hakkında savcılık tarafından müsadere istenmesini de anlamadığını sözlerine ekleyen Bekir Boydak, “60 yıllık emeklerimizle bugünlere getirdiğimiz Boydak Holding’in müsaderesi talebini anlamıyorum. Yıllardır, ülkemize istihdam sağlamış, vergi rekortmeni olmuş böylesine bir holdingin müsarederesini anlamıyorum. Kayseri’de yapılan yargılamalarda yalnızca Boydak Holding’e müsadere istenmesini de manidar buluyorum” dedi.





Şükrü Boydak’ın damadı Murat Bozdağ ise Twitter hesabından atılan bazı tweet’lerden dolayı pişman olduğunu ifade ederek, “Attığım tweet’lerden dolayı pişmanım. Keşke atmasaydım” dedi.





AİLEDE SORUŞTURMA GEÇİRMEYEN KİMSE KALMADI





Ailesinde soruşturma geçirmeyen kişi kalmadığını söyleyen Erol Boydak, “Memduh Boydak’ın bir lafı var; ‘Adımız kurban, soyadımız günah keçisi’ diye, şu an o durumdayız. Ailemizde soruşturma geçirmeyen kalmadı. Yaşadığımız bu durum bir ailenin toplu kıyımından başka ne olabilir? Boydak Ailesi olarak toplam 60 kez hâkim karşısına çıktık. Sadece bu hafta ailemize konu 4 dava var. Okuma yazma bilmeyen aile üyelerimizi dahi gözaltına aldılar” diye konuştu.





‘MÜSADERE TALEBİNE KARŞIYIM’

Boydak Holding hakkında savcılığının istediği müsadere kararını kabul etmediğini dile getiren Erol Boydak, “Hangi IŞID’linin, hangi PKK’lının malına mülküne müsadere talebi oldu? Abdullah Öcalan’a yapılmayan muamele bize yapılıyor. Kayseri’de bizden başka müsadere istenen kuruluş yok. Hiçbir talep yok. Böyle bir şey istiyorsam Allah binbir türlü belamı versin. Yine söylüyorum; PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a bile reva görülmeyen bize reva görülüyor. Boydak Holding milletin malı diyorlar, memleket sosyalizm ile mi yönetiliyor da bizim haberimiz yok. Kesinlikle müsadere talebine karşı çıkıyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

'KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM'

‘Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını’ öne süren Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü Boydak ise “Silahlı terör örgütü üyesi değilim. İddianamede herkes kopyala yapıştır ile aynı suçla suçlanıyor. Onlarca tanık ve etkin pişmanlık ifadelerine rağmen bu iddiaları doğrular somut bir delil yok” dedi. Boydak, “Dini duyguları istismar ederek, burs ve himmet topladığım iddiaları da asılsızdır. Gülenist gruplara para aktarmadım. 17/25 Aralık sonrası örgütsel talimat aldığım söyleniyor. Hayatımın hiçbir döneminde kimseden talimat almadım. Devletimle ve hükümetimle asla karşı karşıya gelmedim. Bugün vatan hainliği ile suçlanıyorum. Eğer geçmişte bilmeden hata ettiysem Cumhurbaşkanımızdan tekrar özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘MEMDUH BOYDAK’A CEZA VERMEYİN, BANA VERİN’

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanı Memduh Boydak’ı şirket yöneticisi olarak kendisinin görevlendirdiğini belirten holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak, “Memduh Boydak’ın eşi ve çocuklarından özür diliyorum. Memduh Boydak’ı çok yoğun olmasına rağmen Melikşah Üniversitesi’ne ben gönderdim. Ceza verecekseniz eğer, ona vermeyin bana verin. Memduh Boydak’ı orada ben görevlendirdim. Onun bir suçu yok” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın sabah saat 10.00’a erteledi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın devam edecek duruşma, Hacı Boydak’ın yarım kalan savunmasıyla devam edecek



