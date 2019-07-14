Bekçilerden vatandaşa dayak

İzmir Bayraklı’da deniz kıyısında bir genci gözaltına almaya çalışan gece bekçileri ile genç arasında yaşanan arbede çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntülerde 3 bekçi gözaltına almaya çalıştıkları genci zapt etmeye çalışıyor. Gencin ‘İnsanlar var ayıp oluyor’ demesine aldırmayan bekçiler genci yere yatırıp ters kelepçe takmaya çalışıyor.







Gencin ısrarla direnmesi ve suçunu öğrenmeye çalışması çevredekilerin de dikkatini çekiyor. Polisi arayan vatandaşlar ile polisin aranmasına kızan bekçi bir süre tartışıyor.





‘GEREK YOK, POLİSİZ KARDEŞİM’





Çevredekilerin ‘Ne yaptı bu çocuk’ sorularına karşı bir bekçi ‘Direnmeyecek’ diyerek cevap verdi. Cep telefonuyla kaydedildiğini gören bekçi çekim yapmaması konusunda bir vatandaşı da uyardı. Bu arada gözaltı işlemi yapan bekçiler kelepçelemeye çalıştıkları gence ‘Memura artistik yapmayacaksın’ diyerek tepki gösteriyor. Görgü tanıklarından biri, “Polis çağıralım mı?” deyince, bekçilerden biri bağırarak “Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır, neden arıyorsun polisi” diyor. Karakola götürülen ve suç kaydı bulunmayan O.G., daha sonra serbest bırakıldı.