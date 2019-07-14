Samanyolu Haber /Gündem / Bekçilerden vatandaşa dayak /14 Temmuz 2019 20:48

Bekçilerden vatandaşa dayak

İzmir’de bir genci zorla gözaltına almaya çalışan bekçilere çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Artistik yapmayacaksın memura” diyerek gence şiddet uygulayan bekçileri polise şikayet etti.

SHABER3.COM

 İzmir Bayraklı’da deniz kıyısında bir genci gözaltına almaya çalışan gece bekçileri ile genç arasında yaşanan arbede çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntülerde 3 bekçi gözaltına almaya çalıştıkları genci zapt etmeye çalışıyor. Gencin ‘İnsanlar var ayıp oluyor’ demesine aldırmayan bekçiler genci yere yatırıp ters kelepçe takmaya çalışıyor.

Gencin ısrarla direnmesi ve suçunu öğrenmeye çalışması çevredekilerin de dikkatini çekiyor. Polisi arayan vatandaşlar ile polisin aranmasına kızan bekçi bir süre tartışıyor.

‘GEREK YOK, POLİSİZ KARDEŞİM’

Çevredekilerin ‘Ne yaptı bu çocuk’ sorularına karşı bir bekçi ‘Direnmeyecek’ diyerek cevap verdi. Cep telefonuyla kaydedildiğini gören bekçi çekim yapmaması konusunda bir vatandaşı da uyardı. Bu arada gözaltı işlemi yapan bekçiler kelepçelemeye çalıştıkları gence ‘Memura artistik yapmayacaksın’ diyerek tepki gösteriyor. Görgü tanıklarından biri, “Polis çağıralım mı?” deyince, bekçilerden biri bağırarak “Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır, neden arıyorsun polisi” diyor. Karakola götürülen ve suç kaydı bulunmayan O.G., daha sonra serbest bırakıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bekçilerden vatandaşa dayak Sonraki Haber >>

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:55