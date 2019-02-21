Bekaroğlu'ndan Soylu'ya: Allah belanı versin, beni tekrar mahkemeye ver

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Ankara’da TAYAD eyleminde bir polisin eylemci kadına cinsel saldırıda bulunmasını, “Telaşın getirdiği yanlış hareket” olarak yorumlayan ve bunun basına servis edilmesini emniyet teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğunu söyleyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e de tepki gösteren Bekaroğlu, “Tacizci polise sahip çıkıyor. Onun polisi, sanki bizim polisimiz değil. İktidarlarını kurtarmaya çalışıyor aslında, ayağının altından kayıp giden iktidarını kurtarmaya” diye konuştu.





Bekaroğlu, aynı olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Merve Demirel için ''proje kadın” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ise, “Allah belanı versin” diye seslendi.





Daha önce Soylu’ya dönük benzer bir ifade kullandığı için hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendiğini hatırlatan Bekaroğlu, “Allah belanı versin diyorum. Tekrar mahkemeye versin” dedi.



