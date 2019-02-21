Samanyolu Haber /Gündem / Bekaroğlu'ndan Soylu'ya: Allah belanı versin, beni tekrar mahkemeye ver /21 Şubat 2019 16:23

Bekaroğlu'ndan Soylu'ya: Allah belanı versin, beni tekrar mahkemeye ver

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ankara'da gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Merve Demirel'i "proje kadın" olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek "Allah belanı versin" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Ankara’da TAYAD eyleminde bir polisin eylemci kadına cinsel saldırıda bulunmasını, “Telaşın getirdiği yanlış hareket” olarak yorumlayan ve bunun basına servis edilmesini emniyet teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğunu söyleyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e de tepki gösteren Bekaroğlu, “Tacizci polise sahip çıkıyor. Onun polisi, sanki bizim polisimiz değil. İktidarlarını kurtarmaya çalışıyor aslında, ayağının altından kayıp giden iktidarını kurtarmaya” diye konuştu.

Bekaroğlu, aynı olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Merve Demirel için ''proje kadın” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ise, “Allah belanı versin” diye seslendi.

Daha önce Soylu’ya dönük benzer bir ifade kullandığı için hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendiğini hatırlatan Bekaroğlu, “Allah belanı versin diyorum. Tekrar mahkemeye versin” dedi.

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