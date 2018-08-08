Samanyolu Haber /Gündem / Bedelliye iki günde 200 bin başvuru /08 Ağustos 2018 09:38

Bedelliye iki günde 200 bin başvuru

Bedelli askerlik uygulaması için ilk iki günde 200 bine yakın başvuru alındı

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını açıkladı. Akar, “Hedefimiz gençlerin bedelli askerlikten sorunsuz şekilde yararlanmasıdır” dedi.

Bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sürecine ilişkin kılavuzu yayımlamıştı.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, 15 bin lira yatıracaklarını başvurularını üç ay içerisinde tamamlayacak. Başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülüyor.
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