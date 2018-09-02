Samanyolu Haber /Gündem / Bedelli'ye başvuru sayısı 450 bini buldu /02 Eylül 2018 12:20

Bedelli'ye başvuru sayısı 450 bini buldu

3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurularında sayının 450 bine yaklaştığı bildirildi.

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Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuranların sayısı 450 bine yaklaştığı duyuruldu. 15 Eylül'de bedelli başvurusunu tamamlayan 12 bin kişilik ilk grup askere alınacak. Başvurular ise 3 Kasım tarihinde sona erecek.

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci de işliyor. Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, üç celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklara ilişkin bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül'de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin de 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler de 27 Eylül'de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması da 3 Kasım'dan sonra ayrıca duyurulacak.
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