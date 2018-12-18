Samanyolu Haber /Gündem / Bedelliye başvuru rekora gidiyor /18 Aralık 2018 12:47

Bedelliye başvuru rekora gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik ve bedelli askerlik başvuruları ile ilgili son bilgileri paylaştı.

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"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI

Bakan Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi" diye konuştu.

Uzman erbaşlar başta olmak üzere subay ve astsubayların özlük haklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akar, "Orduevleri, uzman erbaşlarımıza bazı yerler düzenlenmesi konusu vardı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'e kursa gelen gençlerimiz bazı sıkıntılar yaşıyorlardı. Onun için Ankara'da başladık, yer temin ettik, örnek olarak bunu açacağız ve daha sonra ilk fırsatta İstanbul'da iki, İzmir'de bir olmak üzere başlayıp bunu geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzuv kaybı olmayan muharip gazilere ilişkin soruya da Akar, "Malul kalmayacak şekilde yaralanan TSK ve İçişleri Bakanlığı personeli sayısı 19 bin 987. Bunlarla alakalı mesele, yüzde 40 uzuv kaybı olup olmaması meselesi değil, askerlik görevini yapıp yapamaması meselesi" dedi. Akar, buna ilişkin çalışmaların ilgili bakanlıklarla devam ettiğini söyledi.
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