'Bedelli'de bir değişiklik daha

AKP, bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinde değişiklik yapılması için TBMM Genel Kurulu'nda önerge verecek. Söz konusu değişiklikle birlikte, yasadan yararlanmak üzere belirtilen '31 Aralık 1993' tarihi yerine '1 Ocak 1994' tarihi konulacak.







NTV muhabiri Özden Erkuş, değişikliğin 1 Ocak 1994'te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için yapılacağını belirtti. Erkuş, "Anadolu'da 31 Aralık'ta doğanlar 1 Ocak'ta nüfusa kaydettiriliyor. Değişikliğin yapılmasında en önemli etken bu oldu" ifadesini kullandı.







TEMEL EĞİTİM SÜRESİ 21 GÜNE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ





Daha önce de bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitim süresi, 21 gün olarak revize edilmişti. Bedelli askerlik için ödenecek ücret, 15 bin lira olarak belirlenmişti.





AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuya ilişkin olarak geçen günlerde yaptığı açıklamada "1 Ocak 1994'lüler dahil değil. ‘2 Ocak da bir gün' denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız" demişti.

