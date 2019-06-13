Samanyolu Haber /Gündem / Bedelli parası ile lüks makam araçları alınmış! /13 Haziran 2019 20:36

Bedelli parası ile lüks makam araçları alınmış!

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 2014 yılında bedelli askerlikten 3.6 milyar lira toplandığını açıkladı. Bu paranın nemasıyla da kamu kurumlarına lüks makam araçları alındığını iddia etti.

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Sözcü gazetesinin haberine göre, Hamzaçebi, bedelli askerlikten toplanan paraların akıbeti konusunda bakanlara soru önergeleri verdiğini, ancak cevap alamadığını belirterek şunları söyledi:
 
“2011 yılındaki bedelli askerlikten toplam 2.1 milyar Türk lirası toplandı. Bunun şehit yakınları, engelliler, muhtaçlar, gazilere verilmesi gerekiyordu. ‘Verdiniz mi?’ diye sordum, cevap gelmedi.

Yeni makam araçları mı alınacak?

2014 yılındaki bedelli askerlikten 3.6 milyar lira toplandı. Yasaya göre bu paranın Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılması gerekiyordu.

Ama Sayıştay denetim raporunda gördük ki bu paraların bankadaki nemalarıyla lüks araçlar alınmış, makam araçları alınmış. Sayıştay lüks makam araçlarının, mevzuata aykırı olarak alındığını tespit etti.”

CHP’li vekil, Meclis’e “Şimdi yeni bedelli yasasından gelecek paralarla da lüks makam araçları mı alacaklar?” diye sordu.
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