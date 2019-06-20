Bedelli askerlikle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi

TBMM Genel Kurulu, ‘Askeralma Kanunu’nu görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurulda Askeralma Kanunu’nun üçüncü ve son bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı.





Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde, yasa teklifine geçici bir madde eklenerek, yaklaşık 460 bin bakaya ve asker kaçaklarının bedelli askerlikten kuraya girmeden yararlanması sağlandı. Bakaya ve asker kaçaklarının idari para cezalarına af getirildi. Teklife eklenen geçici madde şu şekilde:





“Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve er ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının İçişleri Bakanlığı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilmesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar; 1 Kasım 2019’a kadar başvurmak ve bedelli ücreti peşin ödemek kaydıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılması amaçlanıyor. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmeti süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis işlemlerine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlamış olanlar ile halen muvazzaflık hizmetini yerine getirenler, ayrıca yine bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içeresinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar hakkında verilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi amaçlanıyor."