Bedelli askerlik ufukta göründü

Bedelli askerlik konusunda sosyal medyada, özellikle Twitter'da birçok insan "çıksın" sözlerini söylerken, AKP Milletvekili Burhan Kuzu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Ayrıca son KHK ve Başbakan Fırat Operasyonu bitti dedikten sonra kulislerde bedelli tartışmaları başladı. En çok dillendirilen paketin ise "yaş 25 bedelli 15" olduğu söyleniyor





Kuzu, seferberlik kelimesinin üzerinde dururken, hiçbir insanı "kayırmadıklarının" altını çizdi. Gençleri unutmadıklarını söyleyen Kuzu, bekleyin mesajı verdi.





Sosyal medyada "ücretlik askerlik" konusunda gündemden düşmezken, birçok insan "bedelli çıksın artık" sözleriyle, konuyu gündemde tutmaya devam ediyor. En son 26 Ocak 2017 tarihinde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "bu tarz çalışmamız" yok açıklamasında bulundu. Son açıklamayı ise Burhan Kuzu yaptı. Kuzu açıklamalarında "kayırmacılık" kelimesinin altını çizdi.





GENÇLERİ UNUTMUYORUZ





Bir TV programında konuşan AKP'li Burhan kuzu, bedelli askerlik konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kuzu bu konuda birçok gencin bir sonuç beklediğini söyledi, Kuzu sözlerine şöyle devam etti “Askerlik konusunda her yerde soruyorlar arkadaşlarımız haklı olarak. Takdir edilir ki şu an Türk ordusu yedi düvelle boğuşuyor. Birinci Dünya Savaşı devam ediyor, Kurtuluş Savaşı devam ediyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “seferberlik” lafını kullandı, bu kelimeyi boşa kullanmadı. Bu manada, böyle bir ortamda paralı askerlik doğru olmaz. Ama bu ileride olmayacak anlamına gelmez. Gün olarak bir tarih veremem. Ücretli askerliği bekleyenlerin çoğu iş kurmuş gençler, işlerini bir yere kadar getirmişler, işlerinin bozulmasını istemeyenler yanlarımıza geliyor. Bu durumda kayırmacılık olmaz. Grup Başkan Vekilimizin oğlu “bir günden” kaybetti. Ama unutulmuyor bu gençlerin istekleri. Şu an yok ama ileride olur.