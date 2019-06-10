Bedelli askerlik kriterlerinde değişiklik sinyali

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek olan bedelli askerlik yasa teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Turan yarın AKP Grup Toplantısı’nın yapılmayacağını belirterek, bunun yerine kapalı Grup Toplantısı’nın yapılacağını ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı’nın askere alma kanun teklifi hakkında bilgi vereceğini söyledi.





Kanunun yüz yıllık bir kanun olduğunu kaydeden Turan, TBMM Genel Kurulu’nda askere alma kanun teklifinin görüşüleceğini kaydetti. Turan, "Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme olabilir" dedi. Turan, yargı reformu paketinin ise askerlik paketinin ardından gündeme geleceğini söyledi.





TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. CHP ve İYİ Parti'nin, Askerlik Kanunu ile ilgili bazı çekinceleri üzerine görüşmeleri ertelenen yasa teklifi ile ilgili partiler arası müzakerenin yarın yapılacağı öğrenildi. Teklif görüşmelerinin, Genel Kurul'un gündeminin ön sıralarına alınması için yarın Danışma Kurulu toplanacak. Kurulda, askerlik teklifi ile ilgili düzenlemelerin Genel Kurul gündeminin ön sıralarına alınması için uzlaşı aranacak. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP uzlaşırsa teklifin görüşmelerine yarın Genel Kurul'da başlanacak. Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti, teklif ile ilgili önerilerini ve çekincelerini yarın AKP'ye iletecek. AKP; CHP ve İYİ Parti'nin önerilerini uygun bulursa Genel Kurul'da verilecek önergelerle değişiklik yapılacak. HDP ise teklif ile ile ilgili çekincelerini ve önerilerini Genel Kurul'da dile getirecek. CHP, Askerlik Kanunu ile ilgili 12 maddelik öneri teklifi hazırladı. CHP, teklifte bedelli askerlik ücretinin sabit 31 bin TL değil, başvuranların gelir testine tabi tutularak oluşturulmasını istedi.





AKP KAPALI GRUP TOPLANTISINDA ANLATACAK





AKP ise askerlik teklifinin ayrıntılarını yarın kapalı grup toplantısında milletvekillerine anlatacak. Askerlik Kanunu ile ilgili teklifin ayrıntılarını Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanı Naci Bostancı'nın anlatması bekleniyor.