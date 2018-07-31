Bebeklere kıymayın

KAZIM GÜLEÇYÜZ- YENİ ASYA GAZETESİ





Yüzlerce bebek cezaevinde. Ve hapisten doğumhaneye ve oradan yeni doğan bebeğiyle birlikte tekrar hapse götürülen anneler. Oysa kanuna göre hamileler tutuklanamaz.

Hapisteki veya Ege’de, Meriç’te can veren bebeklerden söz etmenin, birilerince, onlar üzerinden “mağduriyet algısı” oluşturmayı amaçlayan bir “kriptoculuk delil”i olarak gösterildiği malûm.





Ancak orta yerde bir vakıa var: Yüzlerce bebek cezaevinde. Ve hapisten doğumhaneye ve oradan yeni doğan bebeğiyle birlikte tekrar hapse götürülen anneler. Oysa kanuna göre hamileler tutuklanamaz.





Bu tutuklamalar için uydurulan kılıf ise “Hamilelikler de örgüt talimatıyla” iddiası.





Ve sonuçta bebekler de hapiste.





Kaçan aileleriyle birlikte boğulup can veren bebekler için de anne-babaları suçlanıyor. “Yavrularını bile bile ölüme götüren evlat katilleri” diyorlar. Hatta bebeklere bile “potansiyel hain ve terörist” gözüyle bakıp “oh olsun” diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış yaratıklar dahi var!





Sanki 15 Temmuz şehitlerinin katilleri bu anne ve babalarla bebekleriymiş gibi...





Biz bu “kaçma” işine sıcak bakmadığımızı başından beri ifade ettik ve bundan dolayı “hicret”tekilerden epey tepki de aldık.





Ama eğitimli ve aklı başında insanları dahi, evlatlarıyla beraber ölümü göze alarak böyle tehlikeli yolculuklara çıkma kararı almaya iten ortam ve psikolojinin de iyi tahlil edilmesi ve anlaşılması gerekmiyor mu?





Cadı avına dönüştürülen delilsiz tutuklama ve mahkûmiyet kararlarıyla aylara ve yıllara yayılan mağduriyetler, cezaevlerindeki gayri insanî infaz uygulamaları, pasaport tahditleri ve yurt dışına çıkış yasakları bu insanların gözünü öylesine korkutmuş olmalı ki, yakalanmaktansa ölümü göze alarak kaçmayı seçiyorlar.





“Terörist” suçlamasının bu derece kolaylaştırılması ve kendi şartları içinde istisnaî bir tedbir olması gereken tutuklamaların böylesine yaygınlaştırılması, insanları içinden çıkamadıkları bir çaresizlik duygusuna sürüklüyor.





Bedelini de masum bebekler ödüyor.





Bu yürek yakıcı ve vicdanları sızlatıcı halin daha fazla devam etmemesi için evvelâ yargının normalleşmesi, cadı avına ve otomatik tutuklamalara artık bir son verilmesi, insanlarda iyice dibe vuran “hukuka güven” duygusunun tekrar ihya edilmesi gerekiyor.





Masum bebeklerin bir kördövüşüne kurban edilmemesi için. İnsanlık namına...







