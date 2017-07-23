Bebeği tuhafiyeye bırakıp kaçtı

Olay Doğan Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan tuhafiye dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen genç bir kadın mahalle içersinde bulunan telefoncuya gidip geleceğini söyleyerek yaklaşık 1 yaşında olan erkek bebeği bırakıp kayıplara karıştı.





Yaklaşık 3 saat boyunca kadından haber alamayan dükkan sahibi durumu polise bildirdi. Bu esnada çevre esnaflar annesinin bırakarak gittiği bebeğe süt ve yiyecek vererek oyun oynadı.





Tuhafiye dükkanına gelen polis ekipleri bebeği bırakan kadını arama çalışmaları başlatırken bebeği de polis merkezine götürdüler.





Bebek bakıcısıymış





İzmit'te, 1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeye bırakıp ortadan kaybolan kadının bakıcısı 20 yaşındaki N.C. olduğu belirlendi. N.C. otogarda yakalanırken, Antalya'da iş teklifi aldığını, kendisine izin verilmeyeceğini düşünerek çocuğu iş yerine bırakıp gittiğini söyledi.





Olayla ilgili soruşturma başlatan polis 1 yaşındaki Poyraz Cantürk'ü tuhafiyeye bırakıp kaçan kişinin bakıcısı N.C. olduğunu belirledi.





Polis, dün akşam Antalya'ya gitmek isteyen N.C'yi otogarda yakaladı. N.C. ifadesinde Antalya'dan iş teklifi aldığını, Poyraz Cantürk'ün annesi Nermin Coşkun'un izin vermeyeceğini düşünürek, bebeği iş yerine bıraktığını söyledi.





Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Cumhuriyet)