Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'nın temettü vetosuna İş Bankası Genel Müdürü ne dedi? /06 Mart 2019 02:45

BDDK'nın temettü vetosuna İş Bankası Genel Müdürü ne dedi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun İş Bankası'nın 6,4 milyar TL temettüyü (kâr payı) dağıtmasına izin vermemesi hükümetin bankayı Hazine'ye devretme planının ilk adımı olduğu şeklinde yorumlanmıştı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali çalışanlar adına sendikadan gelen yazılı sorulara cevap verdi. Bali adres olarak BDDK'yı gösterdi.

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İş Bankası 2018 ylılında elde ettiği 6,8 milyar TL net kârdan çalışanlara ve küçük yatırımcıya temettü (kâr payı) dağıtamayacak. Bankada örgütlü sendikanın konuyla ilgili sorusuna cevap veren Genel Müdür Adnan Bali, sorumluluğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na attı. 

Geçen hafta BDDK'dan gelen "temettü kasada kalacak" talimatının ne anlama geldiğini Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) Başkanı Metin Tiryakioğlu yazılı olarak İş Bankası yönetimine sordu. 

TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE TEMETTÜ MECBURİ

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin cevaplaması talebi ile kaleme alınan yazıda, "Bilindiği üzere Toplu İş Sözleşmemizin 40. Maddesi ‘Banka Esas Mukavelenamesindeki hükümlere göre temettü dağıtımı yapılır’ hükmüne haizdir.” denildi. 

Aynı yazıda şu ifadeler yer aldı: “Diğer taraftan, 28 Şubat 2019 tarihinde Bankanızca Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamadan nakdi bir kâr dağıtımının BDDK tarafından uygun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu aşamada üyelerimizin söz konusu karar sebebiyle uğrayacakları kaybın giderilmesine yönelik olarak Bankanızın değerlendirmelerinin ivedilikle tarafımıza iletilmesini rica ederiz.”

"BİZİM İNİSİYATİFİMİZDE DEĞİL"

Tiryakioğlu'na yazılı olarak cevap veren Adnan Bali, BDDK’nın kâr dağıtımını yasaklayan kararına atıf yaptı. 

Bali, temettü ödemesi yapılmamasının yüksek enflasyon ortamında çalışanların gelirlerinin azalmasına ve muhtemel zorluklarla karşılaşmalarına sebep olacağını belirtti. 

"İnisiyatifimiz dışında ortaya çıkan ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz söz konusu soruna mutlak bir çözüm üretilmesi birincil önceliğimizdir." diyen Bali, çalışanların gelir kaybının telafisi yönündeki çalışmaları en geç mart ayı sonuna kadar tamamlayarak yönetim kurulu onayına sunulacağını kaydetti.

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