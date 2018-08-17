Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan bankalara sınırlama kararı /17 Ağustos 2018 20:12

BDDK'dan bankalara sınırlama kararı

Bankaların Türk Lirası alımında Forward işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kurdaki yükselişlere karşı yeni önlem aldı.

Bankaların Türk lirası alımında 'forward' işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi.


BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25'ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı. Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir".

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