Samanyolu Haber /Gündem / BDDK'dan Bankalara krize hazır olun uyarısı /07 Aralık 2018 16:51

BDDK'dan Bankalara krize hazır olun uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara “Her şeyi bana sorun. İzin alın, öyle adım atın” anlamına gelen bir yazı gönderdiği ileri sürüldü.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara “Her şeyi bana sorun. İzin alın, öyle adım atın” anlamına gelen bir yazı gönderdiği ileri sürüldü.

Sözcü’den Çiğdem Toker, bugünkü yazısında BDDK’nın bankalara ‘bir dizi talimat ve tavsiyede’ bulunduğunu belirterek “Deniyor ki: —Dönem net kârı ile geçmiş yıllar kârlarının mümkün olduğunca bankaların bünyesinde tutulması önemlidir. Çünkü piyasada gerçekçi olmayan fiyatlar, döviz piyasalarında spekülatif ve ekonomik gerçekliklerle örtüşmeyen dalgalanmalar var” ifadelerini kullandı.


 
BDDK’nın 2018 yılı ve öncesinde elde edilen karların ‘nakit çıkışına yol açacak biçimde dağıtılmamasını’ istediğini yazan Toker, BDDK’nın ‘2018 yılı kârıyla ilişkilendirilerek kâr payı, jestiyon prim gibi adlarla çalışanlarına ödeyecekleri toplam tutarlar hakkında da’ kendisine bilgi verilmesini istediğini söyledi.

Toker, bunların her ne kadar BDDK’nın yetkisinde olsa da, bankaların attıkları her adımı bir otoriteye bildirmek zorunda kalmalarının ortada bir sorun olduğuna işaret ettiğini savundu.
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