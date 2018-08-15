Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK Bankaları daha da sıktı /15 Ağustos 2018 10:04

BDDK Bankaları daha da sıktı

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

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Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlama oranı değişti. Swap izni yüzde 50'den yüzde 25'e çekildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan
para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz
aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."

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