BDDK Bankaları daha da sıktı





Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlama oranı değişti. Swap izni yüzde 50'den yüzde 25'e çekildi.





BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;





"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan

para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz

aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."



