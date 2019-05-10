BBP'de seçim sonrası kriz çıktı : Merkez yöneticileri istifa etti

Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) kongre talebi kabul edilmeyen Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) 7 üyesi istifa etti. Yerel seçimin ardından bir açıklama yaparak partideki olumsuz gidişata müdahale edilmesi için kongre ile yenilenme talep eden merkez yöneticileri bu taleplerine Genel Başkan tarafından olumlu bir yanıt gelmeyince istifa etti.









MKYK üyeleri Murat Sancak, Mehmet Efe, Haşim Yanar, Ali Saraçoğlu, Ali Aydoğmuş, Mustafa Kara ve Tuncay Özfidan istifa gerekçelerinde kongre taleplerinin bir ‘fitne’ girişimi olarak görüldüğünü belirttiler. İstifa eden yöneticilerin yaptıkları açıklamada şu ifadeler yer aldı:





KURULLAR SADAKAT EKSENLİ YAPILARA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİYOR: Süreçlerin yaşattığı güven bunalımı hareketimizi, umutsuzluğa, savrulma ve nihayet dağılmaya götürmesin diye ortaya koyduğumuz demokratik tavrımıza gerekli olgunluk gösterilememiş, dile getirdiğimiz “Kongre” talebimiz bir fitne girişimi olarak yansıtılarak meşruiyet alanının dışına itilmek istenmiştir. Ölçü, ilke ve siyasi hedefleri doğrultusunda yönetilemeyen partimizdeki kurulların, meşveret eksenli yapılar olmaktan çıkarılıp, sadakat eksenli yapılara dönüştürülmeye çalışılması rahatsızlık verici boyutlara ulaşmıştır.





FARKLILIKLARA TAHAMMÜL YOK: Kendi kurulları içindeki farklılıklara bile tahammül edebilecek olgunlukta işletilemez hale gelen partimizin, kurumsal işleyişi bloke olmuş, işleyişle ilgili yaklaşımlar sorumluluğu üstlenilemez nitelikli hukuksuz uygulamalara dönüşmüştür. Böylelikle hareketin kuruluş umdelerine mütenasip siyaset yapma şartları ortadan kalkmıştır. Parti meclislerindeki eleştiri, telkin ve tavsiyelerimizin, şiddeti çağrıştıran aşağılamalarla mukabele gördüğü ve şartlarının belirlenmesinde etkin olamadığımız nokta da, yanlış, dayatmacı siyasi tercihlerin ve kamuoyu nezdinde husule gelen güven ve itibar kaybının bir parçası olamayacağımızı ifade etmek isteriz.













SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAKTAN UZAKLAŞTI: Kurulduğu günlerden bugüne kadar muhtelif birimlerinde görev yapma şerefine nail olduğumuz, bu çerçevede Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun ortaya koyduğu değer ve ilkeler çerçevesinde mücadele verdiğimiz hareketimizin, tüm bu yaşananlara inat siyasette hak ettiği yere geleceğine olan inancımız tamdır. Bundan böylede rozetini taşımaktan şeref duyacağımız, “Milli Mutabakat Metnindeki” kuruluş umdelerine ve kurucusunun şerefli mazisine sadakatle bağlı kalacağımız Büyük Birlik Partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğinden, sürdürülebilir olmaktan çok uzaklaşan parti içi ilişkilerin, daha vahim boyutlara ulaşmaması, parti bütünlüğümüzün ve kardeşliğimizin zarar görmemesi adına istifa ettiğimizi, teşkilatlarımıza ve değerli kamuoyumuza saygı ile arz ederiz.