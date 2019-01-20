Samanyolu Haber /Gündem / BBP seçimlere kendi adayları ile katılacak /20 Ocak 2019 14:22

BBP seçimlere kendi adayları ile katılacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, partisinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacağını belirterek, "Biz tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

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Türkiye genelinde 7 bölgede düzenlenen "Bölge Toplantıları"nda konuşan Sayan, şunları kaydetti: 

"ABD, geçmişte Kuzey Irak'ta ihdas edilen tampon bölgede 'PKK buraya giremez.' ve 'Peşmerge ile PKK'yı birbirine karıştırmayın.' demişti. Üstüne üstlük 'Gelin bu tampon bölge sürecini birlikte yürütelim, birlikte kazanalım.' demişti. Gelinen aşamada sonuç ortada. Özetle ifade edecek olursak, Türkiye herhangi bir sınır kalibrasyonu işlemi yapacaksa ve sınırın hemen önünde tampon bölge yahut güvenli bölge ihdas edecekse, bunu hasımlarının teklifiyle değil, kendi iradesiyle yapmalıdır. Cazip dahi olsa, bu istikamette gelecek tekliflere itibar edilmemelidir. ABD'nin hasmımız olduğunu ve fırsat bulduğunda yapıp ettikleri hasmane tutumlarını unutmamalıyız."

Genel Başkan Yardımcısı Sayan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin 29 Ocak'ta 26. kuruluş yılını kutlayacak partisinin zafer ve şahlanış seçimi olacağını savundu.

Partisinin her zaman devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklal ve istikbalini öncelediğini belirten Sayan, "Yerel seçimlerde de bu hususa azami hassasiyet göstereceğiz. BBP, 31 Mart'ta yapılacak bu seçimlerde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemiyle sahada olacaktır. Biz tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm seçim bölgelerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz, listemizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıdan sonra Yaşar Sayan ve partililer, yerel seçimlerle alakalı istişarelerde bulundu.
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