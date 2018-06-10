Samanyolu Haber /Gündem / BBP içinden Cumhur ittifakına ilk tepki: Ülkücüler zalimlere oy vermez /10 Haziran 2018 12:57

BBP içinden Cumhur ittifakına ilk tepki: Ülkücüler zalimlere oy vermez

MHP milletvekili Atilla Kaya'nın ardından BBP kurucularından Hakkı Öznur'dan da 'oy yok' açıklaması geldi.

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24 Haziran'a sayılı günler kala AKP-MHP-BBP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nda çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP ve MHP'nin aldığı oylar yüzde 61 civarında iken, önümüzdeki 24 Haziran için Cumhur İttifakı blokuna BBP'nin de dahil edilmesine rağmen gelen anketler yüz güldürmüyor.  Gerçek Gündem'in haberine göre muhafazakar demokrat ve Türk milliyetçisi blokun, AKP'nin tek başına iken aldığı yüzde 10'a yakın Kürt seçmenin oyunda büyük kayba neden olduğu belirtiyor.

"BBP'Lİ ÖZNUR'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA SERT ÇIKIŞ"

'MHP ile ittifak, getirdiğinden çok götürüyor' tezi iktidar partisi içinde tartışılırken, bloka son anda dahil edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat genel merkezine giderek ziyaret ettiği BBP'den de ciddi itirazlar yükseliyor.

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın, 'Ülkücüler Erdoğan'a oy vermeyecek' çıkışından sonra BBP'nin kurucusu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve hareketin kanaat önderi Hakkı Öznur da yayınladığı Adalet ve Demokrasi Beyannamesi'yle “Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz" dedi. 

“OHAL'siz, KHK'sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için; AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz” diyen Hakkı Öznur, “Saray, Balgat, Yenimahalle üçlüsünün ülkücü hareket üzerindeki kirli karanlık oyunlarını, kumpaslarını 24 Haziran'da sandıklara gömeceğiz” diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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