BBP ' den AKP'ye sert eleştiri... Saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz...

BBP’nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı olarak bilinen Öznur ‘Adalet ve Demokrasi Beyannamesi’ başlığıyla AK Parti'ye oy verilmemesini isteyen bir açıklama yaptı. Beyannamede şu ifadeler yer aldı:









"Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz.

OHAL’siz, KHK’sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için; AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz.





Saray, Balgat, Yenimahalle üçlüsünün ülkücü hareket üzerindeki kirli karanlık oyunlarını, kumpaslarını 24 Haziran’da sandıklara gömeceğiz."





Öznur, 16 Nisan referandumu için partisi içerisindeki görüşmelere ilişkin olarak "Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir" demişti.