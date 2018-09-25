BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

2018 Temmuz ayında sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Kamerunlu askerlerin Nijerya sınırında Boko Haram'la ilişkisi olduğu iddiasıyla iki kadın ve iki çocuğu infaz ettiği iddia edildi.





Görüntülerde bir grup Kamerunlu askerin iki kadın ve iki çocuğu silah zoruyla infaza götürdükleri anlar kaydedilmişti.





Kamerunlu askerler iddia olduğu kişiler, görüntülere göre infaza götürdükleri kadınları ve çocukları kuşuna dizdi.





Zorla infaza götürülen anne ve iki küçük çocuk, askerler 22 kez vurularak öldürüldü.





Kamerun hükümetinin önce 'sahte' olarak nitelendirdiği videonun, BBC Afrika'nın araştırmaları sayesinde gerçek olduğu ortaya çıktı.









Önemli bir araştırmacı gazetecilik örneğine imza atan BBC, videoda dağların uzanış yönünden katliamın nerede yapıldığını tespit etti.

Güneş ışığının vuruş açısı doğrultusunda askerin gölgesinden ve topraktaki ayak izlerinden katliamın hangi mevsimde yapıldığını tespit eden BBC, civardaki binaların uydu görüntülerinden ise olayın 20 Mart 2015 ile 5 Nisan 2015 arasında meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Kullanılan silahlardan ve kamuflajdan faillerin hangi orduya mensup oldukları ve videoda birbirlerine hitap biçimlerinden askerlerin kimliklerini ortaya çıkaran BBC'nin haberi sonrasında Kamerun hükümeti ordudan 7 askerin tutuklandığını ve haklarında soruşturma açıldığını açıkladı



