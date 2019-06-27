Samanyolu Haber /Gündem / BBC: Babacan Erdoğan'la görüşüp dosya verdi, Erdoğan 'silinip gidenleri' hatırlattı /27 Haziran 2019 11:21

BBC: Babacan Erdoğan'la görüşüp dosya verdi, Erdoğan 'silinip gidenleri' hatırlattı

AKP'den ayrılarak Abdullah Gül önderliğinde yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Buna göre, Babacan, kabinede görev yaptığı dönemden bugüne kadar yaşanan sorunları ve partinin halktan kopuş nedenlerini içeren görüşlerini içeren bir dosyayı Erdoğan'a sundu.

İstanbul seçimi sonrası AKP’yle ilgili ‘ayrılık’ ve ‘yeni parti’ kulisleri artıyor. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteğiyle yeni parti kurma çalışmalarına hız verdiği öne sürülüyor. Babacan’ın İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçiminden birkaç gün önce Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede bir de dosya verdiği iddia edildi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Ali Babacan doğrudan partiden “istifa” kararını değil, partinin kurucular kurulu üyeliğinden ayrılma isteğini iletti, ayrılma gerekçelerini ise deklarasyon niteliğinde sunduğu bir dosya ile Erdoğan’a hem yazılı hem de sözlü aktardı.

YENİ PARTİDEN SÖZ ETMEDİ

BBC'nin AKP kaynaklarından aldığı bilgiye göre Babacan, kendisinin AKP içinde olduğu ve hatta kabinede görev aldığı dönemden itibaren başlayarak, başkanlık sistemine geçilmesi sonrasını da kapsayacak şekilde yaşanan aksaklıklar, ekonomideki sorunlar, partinin yıllar içinde halktan kopuş nedenlerini de içeren dosyadaki görüşlerini, sözlü olarak da Erdoğan’a iletti. Babacan, yeni bir partinin kurulmasından ise söz etmedi.

Erdoğan ise Babacan’ı dinledikten sonra, geçmiş yıllarda parti hatta partiler kuranlar olduğunu ancak sonunun hüsranla sonuçlandığını anlatarak, “gittikleri yolun doğru yol olmadığı” mesajı verdi. Erdoğan, “Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı Meclis’te grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun” görüşünü iletti. Babacan ise bu sözler üzerine yorum yapmadı ancak AKP’den ayrılma kararlılığını vurguladı.

DAVUTOĞLU 30 HAZİRAN’DA ELAZIĞ’DA

Yeni bir parti kuracağı öne sürülen bir diğer isim olan Ahmet Davutoğlu da yurt gezilerini sürdürüyor. Daha önce başkent Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu birçok yerde etkinlikler düzenleyen Davutoğlu’nun, 30 Haziran’da da Elazığ’a giderek, sivil toplum örgütleri ile toplantılarını sürdüreceği öğrenildi. Davutoğlu’nun, Anadolu gezilerinde, yeni bir parti kurması halinde taban bulup bulmayacağını test edeceği öne sürülüyor.
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