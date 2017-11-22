'Bazıları pişman olurlar'

Tayyip Erdoğan’ın New York’ta devam eden Reza Zarrab davasına atıfla yaptığı ‘17 – 25 Aralık tuzağını götürüp ABD’de kurdular’ açıklamasına Washington’dan cevap geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Biz bu hikayeyi Türkiye’den önce de duyduk. Türkiye’de darbe kışkırttığımıza ilişkin yorumların dayanağı yok. Saçma” dedi.

New York’ta devam eden İranlı-Türk işadamı Reza Zarrab ve Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla ile ilgili dava ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki salı günkü basın brifinginin de gündemindeydi. Dışişleri Sözcüsü Nauert’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 – 25 Aralık tuzağını götürüp ABD’de kurdular’ şeklindeki açıklaması hatırlatılarak ‘ABD Türkiye’ye karşı bir komplo mu kuruyor?’ diye soruldu. Soruyu gülümseyerek yanıtlayan Sözcü Nauert, ‘Biz bu hikayeyi Türkiye’den daha önce de duyduk. Bizi darbe kışkırtmakla suçladıkları son seferde verdiğim cevabın aynısını vermek zorunda kalacağım. Bunun saçma olduğunu söyleyeceğim’ dedi.





Bir NATO müttefiki olan Türkiye’den bu tür açıklamalar gelmesini nasıl yorumladıklarının sorulması üzerine ise Nauert, ‘Gördüğünüz gibi bu yıl ilişkilerimizin bir iyi bir kötü olduğu ülkeler var. Biri bir şeyler söyleyebilir, sonra söylediğine pişman olur. Türkiye bir NATO üyesi ve ABD’nin değer verdiği bir müttefik. Türkiye ile güçlü ilişkilerimiz var. Ancak ABD’nin darbe tezgahladığına ilişkin yorumların dayanağı yok’ diye konuştu.





ABD Sözcüsü Nauert ayrıca Erdoğan’ın tuzak ve darbe sözleri ile ilgili “bunları daha önce de duymuştuk” hatırlatması yaptı. “Zarrab davası sorularının tümünü Adalet Bakanlığına sorun.” dedi.