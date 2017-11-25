Samanyolu Haber /Gündem / 'Bazı partilerle el altından kurduğu temasların farkındayız' /25 Kasım 2017 11:13

'Bazı partilerle el altından kurduğu temasların farkındayız'

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019'daki seçimlerde aday olacağını iddia etti.

SHABER3.COM

Takan, "saray kaynakları"nın "Bazı partilerle el altından kurduğu temasların da farkındayız. 'Yüzde 49'un ortak tek adayı olayım' diyor. Bunun garantisini istiyor. Garanti bekliyor" dediğini ileri sürdü. 

Ahmet Takan'ın yazısından ilgili bölüm:

İktidarda, "metal yorgunluğu" fırtınası devam ediyor. "Hareketlenecek mi", "hareketlenmeyecek mi" diye hakkında papatya falı açılan Abdullah Gül'ün tüm temasları sarayın yakın takibi altında. İstifası alınan il ve belediye başkanları konusunda Gül'ün ne düşündüğünü yakın çevresinden araştırdım. Şöyle dediler;

"Abdullah Bey, istifaları F... veya yolsuzluk operasyonu olarak düşünmüyor. 'Bizle görüşen bize yakın olabileceklerini hissettikleri, bildikleri insanları tasfiye ediyorlar' diye yorumluyor."

Saray kaynakları ise Abdullah Gül'ün durumu hakkında daha iddialı bilgi veriyor. O da şöyle;

"Abdullah Gül'ün aday olma niyetini biliyoruz. Bazı partilerle el altından kurduğu temasların da farkındayız. 'Yüzde 49'un ortak tek adayı olayım' diyor. Bunun garantisini istiyor. Garanti bekliyor."

Şimdi bulmacanın iki parçasını birleştirme işi de size düşüyor!..

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

İmrendirin alemi...

İmrendirin alemi...

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:13