'Bazı partilerle el altından kurduğu temasların farkındayız'

Takan, "saray kaynakları"nın "Bazı partilerle el altından kurduğu temasların da farkındayız. 'Yüzde 49'un ortak tek adayı olayım' diyor. Bunun garantisini istiyor. Garanti bekliyor" dediğini ileri sürdü.





Ahmet Takan'ın yazısından ilgili bölüm:





İktidarda, "metal yorgunluğu" fırtınası devam ediyor. "Hareketlenecek mi", "hareketlenmeyecek mi" diye hakkında papatya falı açılan Abdullah Gül'ün tüm temasları sarayın yakın takibi altında. İstifası alınan il ve belediye başkanları konusunda Gül'ün ne düşündüğünü yakın çevresinden araştırdım. Şöyle dediler;







"Abdullah Bey, istifaları F... veya yolsuzluk operasyonu olarak düşünmüyor. 'Bizle görüşen bize yakın olabileceklerini hissettikleri, bildikleri insanları tasfiye ediyorlar' diye yorumluyor."





Saray kaynakları ise Abdullah Gül'ün durumu hakkında daha iddialı bilgi veriyor. O da şöyle;





"Abdullah Gül'ün aday olma niyetini biliyoruz. Bazı partilerle el altından kurduğu temasların da farkındayız. 'Yüzde 49'un ortak tek adayı olayım' diyor. Bunun garantisini istiyor. Garanti bekliyor."





Şimdi bulmacanın iki parçasını birleştirme işi de size düşüyor!..



