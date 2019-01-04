Bazı iPhone modelleri Almanya'da yasaklandı

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurmuştu.







Aralık ayında Alman mahkemesi, Qualcomm'a ait olan ve cihazlarda güç tasarrufu sağlayan bir özelliğin gerekli izinler alınmadan Apple cihazlarında kullanıldığına karar vermişti. Mahkemede çıkan karar da iPhone 7 ve iPhone 8 cihazlarının Almanya'da satışının yasaklanması yönünde olmuştu.





Alman mahkemesi, bu satış yasağının yürürlüğe girmesi için Qualcomm'un 1.52 milyar dolar kefalet bonosuna imza atmasını talep etmişti. Qualcomm, ilgili sözleşmeyi imzaladı ve satış yasağı yürürlüğe girdi.





Ayrıca Çin'de de iPhone X ve iPhone 8'in yasaklanmasını sağlayan Qualcomm'a Apple'ın tepkisi ise "Şirketlerimiz arasındaki gerçek sorunlara odaklanmak yerine, umutsuz bir girişim" şeklinde oldu.





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