Samanyolu Haber /Gündem / Bazı emeklilikler iptal edilebilir, hizmet dökümündeki 'Ş' harfine dikkat /22 Şubat 2018 11:11

Bazı emeklilikler iptal edilebilir, hizmet dökümündeki 'Ş' harfine dikkat

SGK hizmet dökümüne bakanlar, bazı ayların yanında ‘şüpheli’ anlamına gelen ‘Ş’ harfiyle karşılaşıyor. Yeni durumda müfettiş raporuyla, kimi SGK'lıların hizmet süreleri ve gerekirse emeklilikleri iptal edilebilecek.

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SGK, kodlama uygulamasının kapsamını genişletip, hizmet süreleriyle ilgili takip başlattı. Emekliliği yaklaşanların bir kısmı, e-devlet’i açıp sigortalı hizmet dökümüne baktıklarında, bazı günler ve ayların yanına “Ş” kodu konulduğunu görüyor. Bu ifade emekli olduktan bir süre sonra karşınıza, işlemin iptal edilerek yeniden hizmet süresi talebi olarak çıkabilir.

Habertürk’ün haberine göre; “şüpheli” anlamına gelen bu kod, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni denetim uygulaması sonrası devreye girdi. Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başladı.

ŞİRKET SAHTE Mİ, HİZMET GERÇEK Mİ?

Şirketin sahte olmadığı, hizmetin gerçek olduğu ortaya çıkarsa emeklilik geçerli kabul ediliyor.

Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar ‘Ş’ koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı, emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor.


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