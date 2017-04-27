Samanyolu Haber /Gündem / Bazı AKP'lilerin akıllarına hukuk yeni geldi /27 Nisan 2017 00:50

Bazı AKP'lilerin akıllarına hukuk yeni geldi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararı AKP medyasında da yankı buldu..

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) kararı bazı AKP'li isimleri de endişelendirdi. Bir çok hukuksuz kararın alınmasına ses çıkarmayan isimler yaklaşan tehlikeyi görüp Saraya uyarılarda bulunmaya başladı. Bu isimlerden biri olan  Ahmet Taşgetiren son yazısında ' Yargı, medya ve OHAL’e de yeniden bakmakta yarar var' dedi 

İşte Taşgetiren'in değerlendirmesinde bir bölüm.. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye’yi ‘Yeniden’ denetime alma kararını vermiş bulunuyor. 45’e karşı 113 oyla.

‘Yeniden’ çünkü, 1996’da verilen benzeri karar 2004’te Ak Parti hükümetinin demokratik hamleleri ile kaldırılmıştı. Aradan 13 yıl geçtikten sonra Türkiye, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ın içinde yer aldığı kümeye düşürülüyor.

35 sayfalık, 35 madde halinde eleştiri ve önerilerin yer aldığı ve Türkiye’ye 2018’e kadar kendini restore etme ödevi veren bir rapor söz konusu.

(…)

‘Diktatör’ teması işlene işlene gelindi bu noktaya. Bu tür kampanyalar, daha tehlikelisini, daha tehlikelisini kullanabilme yolunda bir trend izliyor. Bunun önlenmesi lazım. Bunun, medya tüketimi ile sokaktaki insanların Türkiye’ye yönelik bakışını etkilememesi mümkün olmaz.

Ne yapmalı? Rapora yansıyan suçlamalar belli. Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, OHAL uygulamalarındaki orantısızlık vs…

Tabii ki ‘Türkiye’nin gerçekleri’ gibi bir gerçek var. Onunla birlikte yargı, medya ve OHAL’e de yeniden bakmakta yarar var.
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