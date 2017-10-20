Bazı AB ülkeleri Türkiye'den vize başvurularını durdurdu mu?

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde Schengen vizesi başvurularına aracılık eden şirketlerin, başkonsoloklukların ve büyükelçiliklerin talimatıyla Schengen vizesi başvurularını geçici olarak kabul edemeyecekleri mesajını paylaştığı yönünde bilgiler yer almıştı.







Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, “Sosyal medyada dolaşan bazı mesajlarda Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya Hollanda ve Fransa’nın, ABD kararından sonra Türkiye’de vize başvurularını durdurma yoluna gittiği veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığı kaydedilmektedir. Bu çerçevede temas edilen Ankara’daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa Büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, Türkiye’deki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır” ifadelerini kullandı.