Samanyolu Haber /Gündem / Bazı AB ülkeleri Türkiye'den vize başvurularını durdurdu mu? /20 Ekim 2017 16:56

Bazı AB ülkeleri Türkiye'den vize başvurularını durdurdu mu?

Sosyal medyada dolaşan bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’den Schengen vizesi başvurularını durdurma kararı aldığı söylentilerine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu söylentiler sonrası görüşülen Ankara’daki AB Delegasyonu ve AB ülkelerinin büyükelçiliklerinin, vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğü bilgisini paylaştığını aktardı.

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Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde Schengen vizesi başvurularına aracılık eden şirketlerin, başkonsoloklukların ve büyükelçiliklerin talimatıyla Schengen vizesi başvurularını geçici olarak kabul edemeyecekleri mesajını paylaştığı yönünde bilgiler yer almıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, “Sosyal medyada dolaşan bazı mesajlarda Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya Hollanda ve Fransa’nın, ABD kararından sonra Türkiye’de vize başvurularını durdurma yoluna gittiği veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığı kaydedilmektedir. Bu çerçevede temas edilen Ankara’daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa Büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, Türkiye’deki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır” ifadelerini kullandı.
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