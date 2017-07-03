Samanyolu Haber /Spor / Bazen Video Yardımcı Hakem de işe yaramıyor... /03 Temmuz 2017 12:38

Bazen Video Yardımcı Hakem de işe yaramıyor...

FIFA Konfederasyonlar Kupası boyunca denenen Video Yardımcı Hakem uygulaması VAR hakkındaki tartışmalar sürüyor. Final maçında Gonzalo Jara ile Timo Werner arasında yaşanan bir pozisyon uygulamanın hakem hatalarını tamamen sona erdiremeyeceğini gösteriyor. Gelecek yıl Türkiye'de de uygulanması beklenen VAR'ın ülkemizde nasıl bir etki yaratacağı hakkında da ipuçları veriyor.

Bazen Video Yardımcı Hakem de işe yaramıyor...

Video Yardımcı Hakem, kısaca VAR, dünya futboluna entegre olmaya çalışıyor. FIFA Konfederasyonlar Kupası boyunca denenen VAR’ın, hakem hatalarını sona erdirmesi bekleniyor. Ancak Almanya ve Şili arasında oynanan Konfederasyonlar Kupası finalinde yaşanan bir pozisyon, VAR üzerine yapılan tartışmaların artacağını gösteriyor. Gonzalo Jara ile Timo Werner’in başrolde olduğu ikili mücadele sonrası verilen karar, Türkiye’de de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanması beklenen VAR’ın ülkemizde yaşatacağı tartışmalar hakkında da ipucu veriyor.

Türkiye, futbolda hakem hatalarının en çok tartışıldığı ülkelerden biri… Ülkemizde saatlerce süren futbol programlarının yarısından fazlası hakemlerin verdiği kararların tartışılması ile geçmeye başladı. Özellikle son senelerde hakemlerin formsuzluğu sonrası hataların artması, futboldan çok pozisyonların tartışıldığı programların da artmasına neden oldu. Seyircisinden, federasyonuna, Merkez Hakem Kurulu’ndan Kulüpler Birliği’ne herkesi rahatsız eden bu durum sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, bu kötü durumu bitirmek için Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına sarıldı.

STINDL UYGULAMAYI KURTARDI

Ancak FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda denenen VAR’ın hakem hatalarını tam olarak ortadan kaldırmayacağı anlaşıldı. Bazı tartışmalı pozisyonlarda VAR’a başvurulurken, üç hakemin izlediği videolar sonrası verilen kararın da tartışılabildiği görüldü. Ancak Almanya ile Şili arasında oynanan final maçında yaşanan bir ikili mücadele, VAR’a danışılarak alınan bir kararın sadece tartışmalı değil, hatalı da olabileceğini gözler önüne serdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Gonzalo Jara’nın Timo Werner’e attığı bariz dirsek, hakem tarafından önce sadece taç olarak değerlendirildi. Ancak devreye giren VAR, pozisyondaki dirseği hemen çözdü. Uygulama hakeme uyarıda bulundu. Büyük bir hatadan dönüldüğü düşünülürken kırmızı kart çıkarması beklenen hakemin cebinden çıkan sarı kart, başta Almanya yedek kulübesi olmak üzere herkesi şaşırttı. Yani gözden kaçan bariz bir dirsek VAR sayesinde fark edildi ancak tüm yetkinin olduğu orta hakem gözünden kaçırdığı bir pozisyon sonrası verdiği karar ile yine hata yapmış oldu.
Yani pozisyonda çok büyük bir hatadan dönüldü ancak yine de maçın kaderini etkileyebilecek hatalı bir karar verilmiş oldu. Maçı 20. dakikada Lars Stindl’ın 1-0 kazanarak şampiyon olan Almanya hem hakemi hem de VAR uygulamasını kurtarmış oldu.
<< Önceki Haber Bazen Video Yardımcı Hakem de işe yaramıyor... Sonraki Haber >>

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:32