Bazen Video Yardımcı Hakem de işe yaramıyor...

Video Yardımcı Hakem, kısaca VAR, dünya futboluna entegre olmaya çalışıyor. FIFA Konfederasyonlar Kupası boyunca denenen VAR’ın, hakem hatalarını sona erdirmesi bekleniyor. Ancak Almanya ve Şili arasında oynanan Konfederasyonlar Kupası finalinde yaşanan bir pozisyon, VAR üzerine yapılan tartışmaların artacağını gösteriyor. Gonzalo Jara ile Timo Werner’in başrolde olduğu ikili mücadele sonrası verilen karar, Türkiye’de de 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanması beklenen VAR’ın ülkemizde yaşatacağı tartışmalar hakkında da ipucu veriyor.



Türkiye, futbolda hakem hatalarının en çok tartışıldığı ülkelerden biri… Ülkemizde saatlerce süren futbol programlarının yarısından fazlası hakemlerin verdiği kararların tartışılması ile geçmeye başladı. Özellikle son senelerde hakemlerin formsuzluğu sonrası hataların artması, futboldan çok pozisyonların tartışıldığı programların da artmasına neden oldu. Seyircisinden, federasyonuna, Merkez Hakem Kurulu’ndan Kulüpler Birliği’ne herkesi rahatsız eden bu durum sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, bu kötü durumu bitirmek için Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına sarıldı.





STINDL UYGULAMAYI KURTARDI





Ancak FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda denenen VAR’ın hakem hatalarını tam olarak ortadan kaldırmayacağı anlaşıldı. Bazı tartışmalı pozisyonlarda VAR’a başvurulurken, üç hakemin izlediği videolar sonrası verilen kararın da tartışılabildiği görüldü. Ancak Almanya ile Şili arasında oynanan final maçında yaşanan bir ikili mücadele, VAR’a danışılarak alınan bir kararın sadece tartışmalı değil, hatalı da olabileceğini gözler önüne serdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Gonzalo Jara’nın Timo Werner’e attığı bariz dirsek, hakem tarafından önce sadece taç olarak değerlendirildi. Ancak devreye giren VAR, pozisyondaki dirseği hemen çözdü. Uygulama hakeme uyarıda bulundu. Büyük bir hatadan dönüldüğü düşünülürken kırmızı kart çıkarması beklenen hakemin cebinden çıkan sarı kart, başta Almanya yedek kulübesi olmak üzere herkesi şaşırttı. Yani gözden kaçan bariz bir dirsek VAR sayesinde fark edildi ancak tüm yetkinin olduğu orta hakem gözünden kaçırdığı bir pozisyon sonrası verdiği karar ile yine hata yapmış oldu.

Yani pozisyonda çok büyük bir hatadan dönüldü ancak yine de maçın kaderini etkileyebilecek hatalı bir karar verilmiş oldu. Maçı 20. dakikada Lars Stindl’ın 1-0 kazanarak şampiyon olan Almanya hem hakemi hem de VAR uygulamasını kurtarmış oldu.