Samanyolu Haber /Gündem / Bayramlaşmak için giden 9 bin 38 Suriyeli geri dönmedi /15 Temmuz 2017 12:40

Bayramlaşmak için giden 9 bin 38 Suriyeli geri dönmedi

Ramazan Bayramı için ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerden 9 bininin Türkiye dönmediği açıklandı.

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Ramazan Bayramı'nda ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin, Türkiye'ye dönmeleri için verilen süre sona erdi. Bayramı ülkesinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den 59 bin 200'ü verilen süre içerisinde yeniden Türkiye’ye döndü, 9 bin 38'si ise dönmedi.

Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine geçiş yaptı. Suriyelilerin Türkiye'ye dönmek için verilen süre sona erdi. Suriyeliler, için valiliğin dönüş için tanıdığı son tarih olan 14 Temmuz'da, Halep'e bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’ndan yeniden Öncüpınar Sınır Kapısı'na geçti. Bayramı ülkesinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den 59 bin 200'ü verilen sürede Türkiye'ye dönerken, 9 bin 38'i ise kalmayı tercih etti.
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