Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yargı reformu paketi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na sevk edilen askerlik düzenlemesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.





Muhalefet partilerinin bazı maddelerine itiraz ettiği ‘Askere Alma Kanun Teklifi’nin bayram sonrasında Genel Kurul’a geleceğini belirten Bostancı, sınırlı ölçüde mini yargı reformu paketinin çıkarılabileceğini belirtti.





Bostancı, “Amacımız ön paketi askerlik yasasının hemen arkasına yetiştirmek, şu anki planlama öyle.” dedi.





Grup Başkanı Bostancı, T24’e verdiği mülakatta, askerlik düzenlemesi teklifi için temelde bir mutabakat olduğuna dikkati çekti.





ASKERLİK TEKLİFİ 11 HAZİRAN'DA TBMM GENEL KURULU'NDA





Bostancı, Askerlik Kanunu'na dair partilerden gelebilecek teklifler olabileceğini belirtti.





Bostancı, “Onların tekliflerine bakarız değerlendirir anlaşabildiklerimiz olabilir anlaşamadıklarımız olabilir şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu çalışma hemen bayramdan sonra yapılacak Salı günü (11 Haziran 2019) de teklif Meclis gündemine gelecek.” diye konuştu.





Bostancı "mini yargı paketi" ile neyi kast ettiğini ise şöyle özetledi: "Şu anda bir ön paket çalışması olacak bayramdan sonra. Amacımız ön paketi Askerlik Kanunu'nun hemen arkasına yetiştirmek. Yani şu anki planlama öyle."





YARGI REFORMUNDA BAZILARINA ÖNCELİK VERİLECEK





“MHP ile bir çalışma olacak mı? Ceza indirimini öngören teklifleri bu düzenleme yapılacak mı?” sorusu üzerine Bostancı, "Şu anda neleri kapsayacağı konusu çok net değil. Yargı reformu çok geniş bir paket malum. Onun içinden bazılarını hemen çıkartmayı planlıyoruz o yüzden acil çalışma ile askerlik yasasının arkasına eklemek şeklinde bir yönteme başvurabiliriz." cevabını verdi.





DOLAYLI AF ÇIKACAK MI?





"İnfaz indirimi, yani dolaylı aftan da söz ediliyor. Böyle bir af çıkacak mı?" sorusuna karşılık Bostancı, "Benim kastettiğim daha sınırlı bir paket çalışması. Çünkü yarı reforma birkaç pakette değerlendirilecek bir konu. O sebeple şu anda yapacağımız ön çalışma hemen hayata geçirilebilir bakıyoruz ona." ifadelerini kullandı.



